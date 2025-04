Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur zondagmiddag. De motorfiets kwam uit de richting van Brugge. Op camerabeelden van het restaurant is te zien hoe uit de andere richting een BMW i5 stil stond, klaar om af te slaan naar de parking van Coeur d’Amis. Even leek het erop dat de man aan het stuur de motorfiets zou laten passeren. Maar allicht was hij even afgeleid want net op het moment dat de tweewieler er aan kwam, zette de BMW-rijder zijn manoeuvre in.