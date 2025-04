Tientallen wielerfanaten verzamelden in café Ter leie in Sint Eloois Vijve voor de Ronde Van Vlaanderen. Door een wijziging in het parcours lag het café plots langs de route, en dat zagen ze er maar al te graag gebeuren. “We zijn heel blij dat het parcours wat veranderd is door de vele wegenwerken in de buurt. Een maand geleden hebben we ontdekt dat ze gingen passeren bij ons. En met het mooie weer, zijn we wel heel blij dat er wat opkomst is”, aldus uitbater Glenn Maddens.

En of er opkomst. Aan sfeer geen gebrek: er werd al van 's ochtends vroeg gelachen en gedronken. “Dat is de koers van het jaar. En eens allemaal samen met de vrienden een pintje drinken, dat is ongelofelijk”, vertelt Jurgen Nuytten

En dan was het zo ver, het peleton raast voorbij met niemand minder dan Victor Vercoullie in de kopgroep: een Waregemnaar.