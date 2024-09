De P- treinen tussen Gent-Sint-Pieters en Brussel-Zuidzijn afgeschaft en andere treinen worden omgeleid, met extra reistijd tot gevolg. Daardoor zijn er ook treinen bij ons afgeschaft, onder meer tussen Waregem en Kortrijk.

De kabeldiefstal gebeurde afgelopen nacht rond 3 uur op het grondgebied Erpe-Mere. De kabels die werden gestolen, verzorgden de voeding van de seinen. Momenteel wordt alles in het werk gesteld om de schade zo snel mogelijk te herstellen. Ploegen van Infrabel zijn ondertussen ter plaatse.

Het einde van de hinder is verwacht ten vroegste rond 8u30. "Luister naar de aankondigingen, raadpleeg de schermen of plan je reis via nmbs.be of de NMBS-app," vraagt de NMBS.