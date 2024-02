't Klavier staat bovendien op dezelfde plaats als het oude schooltje. Maar dat was helemaal afgeleefd. De vraag naar nieuwe infrastructuur klonk dan ook steeds luider. "Koolskamp is volledig aan het heropleven. Er is hier een school die goed draait, er komt een nieuwe buurt bij. Wij hebben er nood aan om onze vereniging op een nieuwe locatie te huisvesten. Het is een investering van 2,7 miljoen euro: ons grootste project in de voorbije tien jaar. We zijn er wel fier op", zegt Burgemeester Véronique Buyck.