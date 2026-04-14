Het vorstenpaar Albert en Paola heeft één van hun twee Oostendse appartementen op het Hazegras opnieuw verkocht. Net als bij de aankoop is de vastgoedtransactie uiterst discreet verlopen. Een kleine 20 jaar geleden kocht de investeringsmaatschappij van de koning twee nieuwbouwappartementen in de Iconbuilding nabij het station.
In 2008 reageerde Oostende verbaasd en opgetogen over de aankoop van deze twee appartementen in de Hazegraswijk van de koningin der badsteden. Veel koninklijke belangstelling was er in die decennia niet meer getoond voor Oostende.
Of Albert en Paola veel of ooit verbleven hebben in hun nieuwe appartementen aan zee, bleef altijd onduidelijk. Maar nu is één van de twee appartementen dus verkocht. Destijds betaalden ze zowat twee miljoen euro voor de aankoop.