De Koksijdse Yachting Club in Sint-Idesbald krijgt een volledig nieuw clubgebouw. De watersportclub schakelde architectenkantoor PVL Architecten in om een toekomstgericht ontwerp uit te werken. Vrijdagavond stelde de gemeente de plannen voor aan buurtbewoners.
Een honderdtal geïnteresseerden woonde het infomoment in de Kerkepannezaal bij. De huidige infrastructuur van de club is volgens het bestuur sterk verouderd en te klein geworden.
“Watersport blijft aan populariteit winnen in Koksijde”, zegt schepen van Sport Lore Dezutter. “De KYC is daarin een belangrijke trekpleister.”
Ook burgemeester Sander Loones benadrukt het belang van de club voor Sint-Idesbald. “De grote opkomst toont hoe betrokken de buurt is.”
De watersportclub werd opgericht in 1965 en telt vandaag zo’n 700 leden. Volgens voorzitter Philip Cammaert staan bovendien meer dan 100 mensen op de wachtlijst voor een materiaalkooi. “Een doordachte vernieuwing drong zich echt op”, klinkt het.