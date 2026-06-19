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Koksijde

Koksij­de Voor­uit gaat opnieuw zelf­stan­dig verder

Koksijde V Ooruit

Koksijde Vooruit zal opnieuw als onafhankelijke burgerbeweging zetelen in de gemeenteraad van Koksijde. De beweging stapt daarmee uit Team 8670, het samenwerkingsverband met Open VLD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.

Volgens gemeenteraadslid Elwin Van Herck is de keuze ingegeven door de wens om terug te keren naar de oorspronkelijke identiteit van de beweging. "Deze periode heeft ons doen beseffen hoe belangrijk onze eigen identiteit als onafhankelijke burgerbeweging is."

Koksijde Vooruit zegt opnieuw te willen focussen op een lokale en onafhankelijke koers. De beweging wil de komende maanden verder bouwen aan een groep geëngageerde inwoners die wil meewerken aan de toekomst van de gemeente.

De redactie

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