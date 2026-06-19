Volgens gemeenteraadslid Elwin Van Herck is de keuze ingegeven door de wens om terug te keren naar de oorspronkelijke identiteit van de beweging. "Deze periode heeft ons doen beseffen hoe belangrijk onze eigen identiteit als onafhankelijke burgerbeweging is."

Koksijde Vooruit zegt opnieuw te willen focussen op een lokale en onafhankelijke koers. De beweging wil de komende maanden verder bouwen aan een groep geëngageerde inwoners die wil meewerken aan de toekomst van de gemeente.