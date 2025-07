Sander Loones, burgemeester Koksijde: “Af en toe hebben wij wat overlast van mensen die te veel drinken of dronken zijn op klaarlichte dag. Specifiek op twee pleinen in onze gemeente. We volgen dat op. De politie werkt daar ook al jaren op. Ook het parket werkt mee. Maar we schakelen nu wat hoger en voeren een alcoholverbod in op die twee pleinen.”

De burgemeester geeft wel toe dat het nieuwe alcoholverbod nog beter moet bekend gemaakt worden. Straks komen er ook bordjes. Na de zomer wil Koksijde het verbod evalueren. Ook andere steden en gemeenten kiezen voor zo'n verbod en GAS-boetes tegen overlast. Steeds vaker kopen mensen alcohol in supermarkten en drinken dat op in parken of op pleintjes.