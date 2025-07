Leegstaande handelspanden, het is een doorn in het oog van elk bestuur. In Koksijde staan momenteel 89 van de 681 panden leeg, meer dan 13 procent, het gemiddelde aan de kust is net geen tien procent. Een taks op leegstand moet daar iets aan verhelpen, maar er komt ook ondersteuning. Patricia Vandenbroucke, schepen van Ondernemen Koksijde: “Dat betekent dat we vanaf volgend jaar niet alleen verplichten maar ook stimuleren. We denken aan het invoeren van premies voor renovatie, klimaat en energie, en ondersteuning in een totaalpakket. We denken ook aan ambachten en pop-ups, verder dus dan enkel het horeca- en winkelgebeuren.”