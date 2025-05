"Na een eerste loopbaan als houthandelaar koos hij volop voor zijn grote passie: het trekpaard," schrijft de gemeente. In 1989 begon hij met de garnaalvisserij te paard, een jaar later werd hij ook officieel erkend. Daarna startte hij de Paardenhoeve op, hij demonstreerde er de paardenvisserij aan talloze klassen en groepen.

"Hij liet hen Oostduinkerke ook zien vanop de huifkar. In 2018 opende Johan met zijn zoon Dominique -ook paardenvisser- het Educatief Centrum Het Trekpaard. Johan was ook lid van het borgingscomité voor de garnaalvisserij te paard, dat comité waakt over de correcte opleiding van de paarden die in zee trekken. In 2023 werd hij ereburger van onze gemeente."