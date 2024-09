De burgemeester Marc Vanden Bussche zei gisteren nog in ons nieuws dat hij misnoegd is over de beslissing van staatssecretaris Nicole De Moor om het asielcentrum langer open te houden dan gepland.

Koksijde heeft plannen met een deel van de luchtmachtbasis. De gemeente wil er haar technische diensten in onder brengen. Op de grond die in de dorpskern dan vrijkomt zouden betaalbare woningen komen.