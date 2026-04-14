De orgelkring nam het initiatief om Koksijde de titel van orgelgemeente te geven en organiseerde afgelopen zomer een petitie. Koksijde heeft heel wat orgels, onder meer in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. De orgelkring organiseert elke zomer ook een orgelfestival. Jan Vermeire, organist: “Ik vind het heerlijk om zo gesteund te worden. Ik ben nu dit jaar 15 jaar organist van Koksijde. Het is ook een beetje een feestjaar. Het doet echt deugd dat zoveel mensen ons steunen. Dikke merci.”