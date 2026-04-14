15°C
Aanmelden
Nieuws
Koksijde

Koksij­de is offi­ci­eel orgelgemeente

Orgel

Koksijde is officieel orgelgemeente. Dat is tijdens de gemeenteraad unaniem goedgekeurd. Daarmee wordt de rijke orgeltraditie verder verankerd in de gemeente. Het punt kwam op de gemeenteraad op basis van een burgerpetitie en dat is een primeur voor Koksijde.

De orgelkring nam het initiatief om Koksijde de titel van orgelgemeente te geven en organiseerde afgelopen zomer een petitie. Koksijde heeft heel wat orgels, onder meer in de Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk. De orgelkring organiseert elke zomer ook een orgelfestival. Jan Vermeire, organist: “Ik vind het heerlijk om zo gesteund te worden. Ik ben nu dit jaar 15 jaar organist van Koksijde. Het is ook een beetje een feestjaar. Het doet echt deugd dat zoveel mensen ons steunen. Dikke merci.”

Nathalie Dewulf

nathalie.dewulf@focus-wtv.be

Meest gelezen

Nieuws
Update

Nieuws
Update

Nieuws

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden