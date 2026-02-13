Tijdens Miss Drag Queen De Panne laten de dragqueens het beste van zichzelf zien. Maar Michael Moerkerke uit Oostduinkerke, ofwel Koko Diamond, werd de grote winnaar. “Zoals steeds had ik geen zenuwen", klonk het bij Koko Diamond.

"Ik ga naar een verkiezing steeds met de mindset dat ik op een boeking sta. Daardoor geniet ik ook en dat zijn aspecten die meespelen in een beoordeling van een jury. Ik geniet, geniet, geniet en ik lach. Ik ben mega trots en blij. Het was ook de twintigste keer dat de verkiezing doorging, dus ik ben een soort jubileumwinnares. Zeker voor mijn laatste verkiezing is dit enorm leuk."

