Enkele jaren geleden besliste Buyse om zijn job in de luchtvaartsector op te zeggen en op eigen benen te staan. Maar eerst vertrok hij met zijn gezin twee jaar op wereldreis, zo vertelt hij in Trends. Toen hij terug kwam waren de financiële middelen zo goed als op, waardoor hij in 2018 een kleinschalige koffiebar opende in Izegem. De marketing verzorgde hij zelf, onder meer door met een koffietruck rond te trekken.

Daarna sloeg het noodlot toe: de coronapandemie. Al zorgde dat voor IzyCoffee net voor een boost in de verkoop: "We heropenden als takeaway en dat was een groot succes. Het zette ons aan om op zoek te gaan ­locaties in de centrumsteden voor nieuwe koffiebars. Zo werd corona een accelerator voor onze groei", vertelt Buyse.