Koen Wittevrongel is de zevende Belg die de zeven hoogste bergen op elk continent beklommen heeft. Hij was ook de eerste West-Vlaming op de top van de Mount Everest, in 2018. Hij bereikte na een riskante tocht zowel de Zuid- als de Noordpool én mag zich nu ook ereburger noemen van Spiere-Helkijn: "Ik was verrast, maar wel heel vereerd", reageert hij.