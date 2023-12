Dinsdagochtend voerden speurders in opdracht van het federaal parket en een onderzoeksrechter in West-Vlaanderen huiszoekingen uit bij privéwoningen en hoofdkantoren van bedrijven in Knokke-Heist en Eeklo in ons land, en in Rotterdam en Sluis in Nederland. Zes mensen zijn meegenomen voor verhoor: vier in ons land, twee in Nederland.

Het federaal parket noemt geen namen, maar volgens verschillende media gaat het om een zakenman uit Knokke-Heist, die twee vennootschappen in Knokke-Heist en Sluis gebruikt.