Tests met modulaire 50x50 cm-panelen toonden aan dat de technologie van Seppe zelfs werkt bij concentraties die vijf keer boven de blootstellingsgrens liggen. De filter presteert bovendien beter bij herhaalde blootstelling en kan eenvoudig opgeschaald of gekoppeld worden aan bestaande ventilatiesystemen.

Zijn onderzoek werd geselecteerd uit 498 inzendingen. De winnaar van de hoofdprijs van 2.500 euro wordt bekendgemaakt op 17 december in het stadhuis van Kortrijk. De wedstrijd wordt jaarlijks georganiseerd door SciMingo vzw om sterke bachelor- en masterproeven zichtbaar te maken voor een breed publiek.