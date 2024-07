Nu worden daar meer en meer moderne, strakke villa's gebouwd, terwijl de klassieke, witte landhuizen met riet of rode dakpannen al decennia lang het uitzicht bepalen. Om dat typische karakter te behouden, introduceert het gemeentebestuur een BGO, een beleidsmatige gewenste ontwikkeling. Die bepaalt hoe een villa in het Zoute eruit zou moeten zien.

Jan Morbee, burgemeester: "We willen geen normen opleggen. We moeten de architecturale vrijheid respecteren. Niet alle villa's mogen hetzelfde zijn. Dat willen we juist vermijden. We zien de laatste jaren heel veel villa's als rechthoekige blokken. Twee hoog met een dak erop. Maar er zat niets meer van speelsheid in. We willen terug de charme brengen in Het Zoute."