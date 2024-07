Volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen is de locatie daarentegen wel verantwoord, omdat de molens vlakbij de snelweg liggen.

Maar daar gaat Knokke-Heist dus niet mee akkoord en wil - al dan niet met Damme - in beroep gaan. "Wij gaan ons absoluut niet bij de feiten neerleggen. Wij vinden dat het project hier bij ons niet past", reageert burgemeester Jan Morbee.

"De studies van de A11 hebben aangetoond dat het polderlandschap zo waardevol was dat de A11 ondergronds moest. Dat kostte bakken geld, maar we zijn daar heel blij mee. Dat de Vlaamse overheid daar nu die windmolens wil plaatsen en zich niets meer aantrekt van het mooie polderlandschap, is onbegrijpelijk."