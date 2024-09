De mail is heel kort en slecht opgesteld, in naam van iemand die bij de ICT-dienst van het AGSO werkt. In totaal zijn 20.000 e-mails verstuurd. Het gaat duidelijk om zogenaamde phishingmails. Voorlopig is er nog niemand op de valse mail ingegaan.

"We hebben dat mailadres geblokkeerd, we hebben Microsoft verwittigd, ook ons IT-bedrijf. Ze hebben alles in quarantaine geplaatst. We zijn nu aan het onderzoeken wat er is gebeurd maar vooral ook hoe dit is kunnen gebeuren. Er zijn ongeveer een 20.000 mails verstuurd naar willekeurige adressen over gans België, dus niet specifiek naar het klantenbestand van AGSO. We gaan toch in de loop van de dag een mail sturen naar al onze klanten van alsjeblieft reageer daar niet op.", aldus burgemeester Jan Morbee.