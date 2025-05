De gemeente belooft duidelijke communicatie over de maatregelen. Wanneer het actieplan geactiveerd wordt, zal dit minstens drie dagen op voorhand aangekondigd worden via de gemeentelijke website, sociale media en nieuwsbrieven. Inwoners van de betrokken zone krijgen ook een bewonersbrief. Bezoekers worden onderweg geïnformeerd via digitale signalisatie.

“Knokke-Heist blijft een gastvrije badplaats,” benadrukt burgemeester Coudyser. “Maar die gastvrijheid mag niet ten koste gaan van wie hier woont. We vragen respect voor elkaar en voor de regels.” Ze roept inwoners op om bezorgdheden te melden via de officiële kanalen, in plaats van hun frustraties online te uiten: “Samen moeten we ons kwalitatieve imago bewaken.”