De belangstelling is groot: het is aanschuiven geblazen aan de deuren van Ravelingen, waar fans niet alleen hun favoriete tekenaars kunnen ontmoeten, maar ook tientallen meters aan nieuwe en tweedehands strips en collectors items kunnen ontdekken. Sommige zeldzame exemplaren halen prijzen tot wel 10.000 euro per stuk. “Twee jaar geleden zei president Macron nog dat Knokke-Heist, na Angoulême, het grootste stripfestival ter wereld is. Een mooier compliment konden we niet krijgen", aldus Albert De Waegenaere, voorzitter van vzw Strippromotie.