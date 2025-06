Het bleek onlangs al in Oostende, op een warme dag: het stadsbestuur sloot het centrum even af omdat het verkeer er vastliep door de grote toestroom aan toeristen. Knokke-Heist test vanmiddag nu ook wat het effect is in het centrum daar.

Tijdens de test controleert de politie alle binnenkomende verkeer. Alleen plaatselijk verkeer mag door, omdat ze er wonen, werken of een andere geldige reden. In de Elizabethlaan geldt tijdens het hitte- en mobiliteitsplan ook eenrichtingsverkeer.