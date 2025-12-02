13°C
Knok­ke-Heist kiest opnieuw voor klas­sie­ke kerststal

702 BB RECHTS kerststal

In Knokke-Heist is de kerststal terug te bewonderen. In tegenstelling tot op de Grote Markt in Brussel wél met herkenbare gezichten. 

Martin Vanden Broucke haalt al zeventien jaar de figuren van onder het stof in december. Zijn stal is een traditie op het Heldenplein. Hij is dat ook niet blij met de verandering in Brussel. "Kerstmis moet nog altijd Kerstmis blijven, zoals het vroeger was. Die nieuwe versies, daar ben ik niet voor."

Ook de mensen die zijn stal komen bewonderen, vinden de moderne figuren zonder gezicht geen hoogvlieger. "Dit is de oude traditionele manier waarop wij het altijd gekend hebben van kinds af aan. Ook onze ouders en grootouders hebben het altijd zo gekend. Waarom moeten we die traditie veranderen? Ik vind dat tradities gemaakt zijn om in ere te houden."

Artistieke vrijheid

Al zijn er ook bezoekers die vinden dat het wel een vooruitgang is en dat kunstenaars zelf mogen invullen hoe hun kerststal eruitziet: "Ik denk dat het een belachelijke discussie is. Een denk dat een kunstenaar of architect vrij is om te creëren wat hij wilt. Ik vind dat de mensen zich daar niet moeten mee moeien."

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Gianni Seeuws

