Martin Vanden Broucke haalt al zeventien jaar de figuren van onder het stof in december. Zijn stal is een traditie op het Heldenplein. Hij is dat ook niet blij met de verandering in Brussel. "Kerstmis moet nog altijd Kerstmis blijven, zoals het vroeger was. Die nieuwe versies, daar ben ik niet voor."

Ook de mensen die zijn stal komen bewonderen, vinden de moderne figuren zonder gezicht geen hoogvlieger. "Dit is de oude traditionele manier waarop wij het altijd gekend hebben van kinds af aan. Ook onze ouders en grootouders hebben het altijd zo gekend. Waarom moeten we die traditie veranderen? Ik vind dat tradities gemaakt zijn om in ere te houden."