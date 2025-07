De Nederlandse band Komodo mocht de jubileumeditie aftrappen op het Heldenplein. Wat ooit begon als een kleinschalig pop- en rockfestival, is ondertussen uitgegroeid tot een vaste waarde aan de kust. “Ik loop hier bijna 40 jaar rond”, vertelt Yves Merlevede, schepen van Cultuur in Knokke-Heist. “Als jonge gast kwamen mijn vrienden speciaal een week naar hier voor Kneistival. Die vriendschappen bestaan nog steeds. Dat zegt alles over de verbindende kracht van dit festival.”