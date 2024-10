De waarschuwing geldt van 20:00 uur zondagavond tot dinsdagochtend 05:00 uur. De actiefste delen van een storing lijken over de gebieden tussen de kust en de Maas te zullen trekken, aldus het KMI. "Daar kan lokaal meer dan 25 l/m2 neerslag vallen in 24 uur, en zeer lokaal zijn zelfs neerslaghoeveelheden van meer dan 30 l/m2 mogelijk.



Waar precies de storing zal passeren is nog onzeker, klinkt het. De code geel-waarschuwing geldt momenteel in een brede zone: in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Henegouwen, Waals-Brabant en in Brussel.

De waarschuwing zal zeker nog worden bijgestuurd, aldus nog het KMI. De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft het tijdelijke nummer 1722 geactiveerd voor hulp bij niet-levensbedreigende situaties, zoals storm- en waterschade.

Wie schade oploopt en bijstand van de brandweer nodig heeft, kan een aanvraag indienen via het e-loket www.1722.be of bellen naar het nummer 1722. Er wordt gevraagd om bij voorkeur het e-loket te gebruiken.