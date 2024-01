De komende uren voorspelt het KMI winterse neerslag met de grootste kans in het oosten van het land.

Het KMI verwacht 1 tot 5 cm sneeuw in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant. Het is niet uitgesloten dat er ook in Oost-Vlaanderen een vlok valt. Op plaatsen waar er winterse neerslag valt is het zeker opletten, maar omdat de wegdektemperaturen in heel Vlaanderen onder nul kunnen gaan is het overal uitkijken voor lokale gladheid.

De strooidiensten volgen de toestand van de wegen en fietspaden vanavond en vannacht nauwgelet op. Waar nodig, rijden de strooiwagens uit. Deze winter werd 7540 ton zout gestrooid.