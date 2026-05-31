Opvallende beelden zaterdagochtend in Oostende, waar maar liefst 2.500 vespa's zijn vertrokken voor een grote rondrit door West-Vlaanderen. De deelnemers zijn uit heel Europa en zelfs ver daarbuiten naar de kuststad afgezakt.
De massale bijeenkomst maakt deel uit van de Europese Vespa Days, die dit jaar in Oostende plaatsvinden. De organisatie is in handen van Vespa Club Oostende.
80ste verjaardag
De Europese ontmoeting valt samen met een bijzonder jubileum. De iconische Italiaanse scooter viert dit jaar haar 80ste verjaardag. Dat lokte duizenden liefhebbers naar de Belgische kust.
De kleurrijke stoet zorgde voor heel wat bekijks in de straten van Oostende. Ook maandag zijn nog tal van activiteiten gepland en kunnen bezoekers honderden klassieke en moderne vespa's bewonderen aan zee.