De Europese ontmoeting valt samen met een bijzonder jubileum. De iconische Italiaanse scooter viert dit jaar haar 80ste verjaardag. Dat lokte duizenden liefhebbers naar de Belgische kust.

De kleurrijke stoet zorgde voor heel wat bekijks in de straten van Oostende. Ook maandag zijn nog tal van activiteiten gepland en kunnen bezoekers honderden klassieke en moderne vespa's bewonderen aan zee.