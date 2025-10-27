“Ik ben al duivenliefhebber sinds mijn drie jaar, maar dit heb ik nog nooit gezien”, zegt Norbert verbaasd. Zijn kleinzoon was het eerst opgevallen dat één van de jonge duiven niet twee, maar vier pootjes had. “Toen hij het kwam zeggen, geloofde ik mijn oren niet.”

De extra poten lijken de duif weinig te hinderen. “Hij loopt normaal, en hij vliegt ook gewoon”, zegt de duivenmelker. “Het is een foutje, zoals dat ook wel eens bij mensen gebeurt.”