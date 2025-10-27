14°C
Roeselare

Klein­zoon doet opval­len­de ont­dek­king in dui­ven­hok van Nor­bert: duif met vier poten

Een opmerkelijke ontdekking in Beveren, bij Roeselare: duivenmelker Norbert Vandeverre (87) heeft een duif met vier poten in zijn hok. Zo’n afwijking is uiterst zeldzaam — de laatste melding in ons land dateert van 2020, toen in Veurne een gelijkaardige duif opdook.

“Ik ben al duivenliefhebber sinds mijn drie jaar, maar dit heb ik nog nooit gezien”, zegt Norbert verbaasd. Zijn kleinzoon was het eerst opgevallen dat één van de jonge duiven niet twee, maar vier pootjes had. “Toen hij het kwam zeggen, geloofde ik mijn oren niet.”

De extra poten lijken de duif weinig te hinderen. “Hij loopt normaal, en hij vliegt ook gewoon”, zegt de duivenmelker. “Het is een foutje, zoals dat ook wel eens bij mensen gebeurt.”

Geen wedstrijden

De 87-jarige Roeselarenaar, die al generaties lang in een duivenfamilie zit, is niet van plan om de bijzondere duif van de hand te doen. “Ik ga die houden, tenzij iemand er veel geld voor biedt”, lacht hij. Wedstrijden vliegen zal de duif waarschijnlijk niet doen.

De duivensport zelf heeft het volgens Norbert moeilijk. “In Beveren zijn we nog met tien liefhebbers, vroeger waren dat er meer dan honderd. De meesten zijn op leeftijd. Als het zo verdergaat, zal het snel gedaan zijn”, klinkt het bezorgd.

Vierpotige duif
Duivensport

