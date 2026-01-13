“Mensen trouwen nog altijd en ze zien elkaar nog graag. Er wordt wel anders getrouwd. Er wordt meer naar het budget gekeken en ook wordt er vaker intiemer getrouwd. De festiviteiten zijn daardoor kleiner en familialer,” aldus huwelijksfotograaf Jeroen Vandeweghe.

Ook de eventplanners zien ze verschuivingen binnen het traditionele huwelijk. Zo kiezen koppels ervoor om bewust iets persoonlijker te brengen en wordt het kerkelijke gedeelte steeds vaker achterwege gelaten. Mensen kiezen meer om hun eigen ding te brengen, een stuk intiemer en met kleinere groepen.