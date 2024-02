Slechts een dikke 1 procent van alle bestuurders had dus te veel alcohol op. Geen enkele gecontroleerde persoon was onder invloed van drugs. De controles vonden vrijdagnamiddag- en avond plaats in de Doorniksesteenweg in Kortrijk, de Vlaskouter in Kuurne en de Heulsestraat in Lendelede. Agenten moesten ook twee bestuurders verbaliseren omdat hun kind niet of incorrect in een kinderbeveilingssysteem zat terwijl dat verplicht was.