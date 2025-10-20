Radiozender Klara organiseerde zaterdag samen met Concertgebouw Brugge, Stad Brugge en Brugge Plus al voor de twaalfde keer een dag vol klassieke muziek, participatie en verwondering. Klara vierde zaterdag ook een bijzondere jarige: Johann Strauss jr., die 200 jaar geleden geboren werd.

"Iedereen Klassiek was opnieuw een feest van en voor iedereen met verbindende, ontroerende en inspirerende klassieke muziek", klinkt het bij Klara. "Het was een dag vol verrassingen met grote namen en jong talent."

Choreografe Zoë Demoustier nodigde iedereen uit om samen te dansen op de Markt op de wals der walsen van Johann Strauss jr., in het Provinciaal Hof werd het muzikaal pak doorgegeven op de tonen van het Brugse symfonisch orkest Artis Dulchedo en iedereen mocht meezingen bij Zot van Bach waar dirigent Bart Naessens en BachPlus een à la carte cantate van Johann Sebastian Bach brachten.

Wie niet in Brugge kon meevieren kon de hele dag live meegenieten via de radio met Iedereen Klassiek.