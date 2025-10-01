Steeds meer scholen experimenteren met een klashond, zoals Futura in Geluwe. Daar dartelt klashond Lou vrolijk rond. Maar ze botsen er op praktische vragen over veiligheid, allergieën, ouderbetrokkenheid en opleidingen. Werbrouck stelt daarom voor dat de ministers van Onderwijs en Dierenwelzijn een brochure laten opstellen met duidelijke regels, tips en goede voorbeelden.

“Scholen moeten nu alles zelf uitzoeken,” klinkt het. “Een kleine inspanning van de overheid kan hier echt het verschil maken – voor de scholen, én voor het welzijn van honden en kinderen.”