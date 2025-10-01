17°C
Klas­hond op school? Voor­uit wil meer ondersteuning

Klashond 01

Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck (Vooruit) pleit voor meer ondersteuning van scholen die werken met een klashond. Volgens haar kunnen zulke projecten een duidelijke meerwaarde bieden, maar ontbreekt het vandaag aan duidelijke richtlijnen en ondersteuning vanuit Vlaanderen.

“Een hond in de klas kan stress verlagen, rust brengen en kinderen helpen sociale vaardigheden te ontwikkelen,” zegt Werbrouck. “Maar dat moet natuurlijk onder de juiste voorwaarden gebeuren. De hond moet geschikt zijn en er moet een opgeleide begeleider verantwoordelijk zijn.”

Brochure met regels en tips

Steeds meer scholen experimenteren met een klashond, zoals Futura in Geluwe. Daar dartelt klashond Lou vrolijk rond. Maar ze botsen er op praktische vragen over veiligheid, allergieën, ouderbetrokkenheid en opleidingen. Werbrouck stelt daarom voor dat de ministers van Onderwijs en Dierenwelzijn een brochure laten opstellen met duidelijke regels, tips en goede voorbeelden.

“Scholen moeten nu alles zelf uitzoeken,” klinkt het. “Een kleine inspanning van de overheid kan hier echt het verschil maken – voor de scholen, én voor het welzijn van honden en kinderen.”

De redactie

