Om alles veilig te laten verlopen, sloot de wegpolitie de verkeerswisselaar richting E17 af. Het verkeer moest doorrijden richting Doornik, en de snelweg in Dottenijs te verlaten. Hoe lang de hinder nog zal aanslepen, is voorlopig nog niet duidelijk. Het aardappelbedrijf stuurde intussen al een andere vrachtwagen ter plaatse om de nog intacte zakken aardappelen over te laden.