Het origineel wordt intussen klaargemaakt voor z’n reis naar Oxford, maar eerst wordt de kist op beschadigingen gecontroleerd. Eens de kist terug op Engelse bodem staat, wordt er wat aan gesleuteld.

“We moeten aan de ondersteun herstellen, wat eigenlijk een stuk van een latere periode is. En ook wij moeten nu nadenken over de manier waarop we zelf de kist zullen tentoonstellen”, vertelt Michael Burton, decaan van het New College in Oxford.

Intussen hoopt de stad dat de kist ooit terugkeert naar de Guldensporenstad. “Mijn grote droom is dat de Vlaamse regering middelen vrijmaakt om de kist te kopen. Ik weet niet of dat bespreekbaar is voor het New College, maar het is alleszins iets waar ik van droom”, besluit Ronse.