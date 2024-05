Op de hoek in het centrum van Lichtervelde komt na de zomer een kinderopvang. Het gebouw staat al een tijdje leeg maar nu is er eindelijk een bestemming gevonden. Vroeger stond hier nog het bekende café De Zwaan, dat in 2012 in de vlammen op ging bij een zware brand. Jelle Goderis, Algemeen directeur Kinderopvang Felix: “Wij zijn kinderopvang Felix, uitbater van kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 3 jaar. Eind vorig jaar zijn we in contact gekomen met de gemeente Lichtervelde om kinderopvang te organiseren in een bestaand pand voor 18 kinderen.”