Geen illusies, maar dus een echte roze sprinkhaan. "Het is een soort mutatie van het gen waardoor de sprinkhaan eerder rood kleurt in plaats van bruin of groen. We noemen dat erytrisme", vertelt onderzoeker Robbe Cool van de UGent.

Het gaat om een zeldzame afwijking, maar toch vind je de sprinkhanen regelmatig. Wel zijn de insecten door hun roze kleur makkelijke prooien.