'Sport met het vierde leerjaar. 'Dat is de titel van het boek dat de leerlingen van de lagere school Immaculata hebben bedacht, geschreven en geïllustreerd. Clara Haas, leerlinge: “Het was een beetje moeilijk want we moesten het de hele tijd opnieuw doen. maar dan is het gelukt en we waren supertrots.”

"Intensief"

De leerlingen werkten samen met Sylvia Vanden Heede. Zij schrijft al 40 jaar kinderboeken en is vooral bekend van de reeks Vos en Haas. Maar een boek schrijven samen met kinderen, dat was nieuw voor de doorwinterde en gevierde schrijfster. Sylvia Vanden Heede, auteur: “Ik wist niet of het ging lukken. Het is de eerste keer dat ik zoiets doe. Het waren vijf intensieve voormiddagen. De kinderen hebben zichzelf overtroffen. Ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ze zagen dat je een verhaal niet zomaar even uit je duim zuigt en neerschrijft. Schrijven is heel veel zweten en zwoegen.”

Acht basisscholen kregen de afgelopen maanden een auteur op bezoek om een boek te schrijven. Een initiatief van de provincie om kinderen aan te zetten om meer te lezen en zelf ook te schrijven.

