Met deze uitbreiding wil Kindercentrum inspelen op de groeiende nood aan kinderopvang in de regio. “Dankzij een derde vestiging kunnen we kleinere leefgroepen van gemiddeld 14 kinderen organiseren, verspreid over de drie locaties,” vertelt algemeen directeur Tom Braet. De twee bestaande locaties krijgen de namen IeneMieneMutte 1 en IeneMieneMutte 2. Zo past de naam van de derde, nieuwe crèche mooi in dat rijtje.