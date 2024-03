In Pittem kwamen meer dan 80 buitenschoolse kindbegeleiders van Ferm samen op een vormingsdag. Het centrale thema was ‘Fier op onze job’.

"Het leuke aan die job is dat ik heel veel zelf kan doen. Activiteitjes verzinnen en meegaan in hun leefwereld. Het is ook een voordeel, ik zie de kindjes opgroeien van 2,5 tot 12 jaar. Dat is iets moois om mee te maken", vertelt Lore Vanvyaene van Ferm Wingene.

De meeste jobs in de buitenschoolse opvang zijn halftijds, pakweg een uur of twintig per week. En dat schrikt nogal wat kandidaten af.

"Ik ben nu sinds kort ook geëngageerd in de school die aan de kinderopvang verbonden is", kinderbegeleider Lander Sesier van Ferm Vivenkapelle. "Ik geef kleuterturnen en multimove aan alle kleuterklassen. Ik ben ook geëngageerd als leesouder."

Vlaanderen pompt elk jaar 270 miljoen euro extra in de kinderopvang. Een toekomstplan moet de werkdruk verlichten en meer plaatsen creëren zodat wachtlijsten verdwijnen.