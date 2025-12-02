Het ongeval gebeurde rond 19.30 uur op het dak van basisschool De Zeeboon, in de buurt van het centrum. "Ze klommen op het platte dak en vielen door een lichtkoepel ongeveer vijf meter naar beneden", zegt commissaris Dennis Goes. De kinderen komen uit de buurt en zijn tussen twaalf en dertien jaar oud.

Wat ze daar deden is nog onduidelijk.