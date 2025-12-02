Aanmelden
Kind van 12 in levens­ge­vaar na val door licht­koe­pel op dak van school in De Haan

Zeeboon De Haan

In De Haan zijn maandagavond drie kinderen door een lichtkoepel op het dak van een school gezakt. Een twaalfjarig kind is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Twee andere kinderen liepen enkele breuken op en raakten lichtgewond.

Het ongeval gebeurde rond 19.30 uur op het dak van basisschool De Zeeboon, in de buurt van het centrum. "Ze klommen op het platte dak en vielen door een lichtkoepel ongeveer vijf meter naar beneden", zegt commissaris Dennis Goes. De kinderen komen uit de buurt en zijn tussen twaalf en dertien jaar oud.

Wat ze daar deden is nog onduidelijk.

