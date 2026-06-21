KIJK | Zo trok het onweer door West-Vlaanderen
Onweer in Nieuwkerke © Christophe Croquette
Het onweer dat zaterdagnacht over West-Vlaanderen trok, was kort maar plaatselijk hevig. Op verschillende plaatsen gingen de hemelsluizen open en waren er felle bliksemschichten te zien.
Op beelden uit de provincie is te zien hoe donkere wolken snel overtrekken en stevige regenbuien voor een plotse afkoeling zorgen. Na de tropische temperaturen van de voorbije dagen was het contrast groot.
Onweer boven Ieper © Gert Goeman
Onweer boven Wijtschate © Diederik Vandenbilcke
Axel Ballekens