Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

KIJK | Zo trok het onweer door West-Vlaanderen

Whats App Image 2026 06 28 at 07 52 36

Onweer in Nieuwkerke © Christophe Croquette

Het onweer dat zaterdagnacht over West-Vlaanderen trok, was kort maar plaatselijk hevig. Op verschillende plaatsen gingen de hemelsluizen open en waren er felle bliksemschichten te zien. 

Op beelden uit de provincie is te zien hoe donkere wolken snel overtrekken en stevige regenbuien voor een plotse afkoeling zorgen. Na de tropische temperaturen van de voorbije dagen was het contrast groot.

Onweer boven Ieper © Gert Goeman

Onweer boven Wijtschate © Diederik Vandenbilcke

Axel Ballekens

Meest gelezen

School waregem
Nieuws

School in Waregem volledig ondergelopen na onweer: "Het water stond 25 cm hoog"
Thermometer - hitte
Nieuws

Dit zijn vandaag de 'warmste' punten in West-Vlaanderen
Brand ieper
Nieuws
Update

"Sluit ramen en deuren": Stro in loods in Ieper vat vuur, twee mensen uit voorzorg naar ziekenhuis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden