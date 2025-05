De brand brak uit al rijdend. Ter hoogte van het kruispunt van de Hille en de Bruggestraat in Zwevezele stopte de chauffeur, nadat hij gealarmeerd was door tegenliggers. Het motorcompartiment stond toen al helemaal in brand. Zelf blussen, had geen effect. En toen de brandweer ter plaats kwam, stond de bestelwagen al in lichterlaaie. Uiteindelijk brandde het voertuig helemaal uit. Niemand raakte gewond.