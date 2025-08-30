Aanmelden
Keu­ken­brand richt zwa­re scha­de aan in huis in Wevelgem

In de Normandiëstraat in Wevelgem heeft het gebrand in de keuken van een huis. Het vuur ontstond aan de dampkap en sloeg over naar het vals plafond. Het gezin met twee jonge kinderen kon zich tijdig in veiligheid brengen.

De brandweerzone Fluvia kreeg rond 21.45 uur de oproep binnen. Bij aankomst was er al stevige rookontwikkeling zichtbaar. “De brand zat in de isolatie van het vals plafond," klinkt het bij de brandweer. "We hebben een deel van het dak moeten openzagen om de brandhaarden te kunnen bereiken."

Veel schade

De bewoners bleven ongedeerd, maar de schade aan de woning is aanzienlijk. “Door de rookontwikkeling is er rookneerslag in het huis en de keuken heeft brandschade. Het gezin kan er voorlopig niet overnachten,” aldus de brandweer.

Het koppel en hun kinderen vonden tijdelijk onderdak bij de buren. Of de woning onbewoonbaar wordt verklaard, is nog niet duidelijk.

