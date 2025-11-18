Op de tweede stakingsdag ondervindt het openbaar vervoer een grote impact en kozen veel mensen voor de wagen. Het zeer hoge aantal ongevallen valt op. "Dat is ook te wijten aan het slechte weer. Gisteren bereikten we ook de kaap van 300 kilometer file.", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens Bruyninckx was het hoogtepunt van de spits rond 8u30 achter de rug, al maant hij automobilisten wel aan voorzichtig te blijven door het slechte weer.