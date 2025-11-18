7°C
Roeselare Izegem

Ket­ting­bot­sing stuurt druk­ke och­tend­spits hele­maal in de war

De ochtendspits was al drukker dan normaal, maar een kettingbotsing in Roeselare-Izegem zorgt er vanmorgen voor dat het verkeer er helemaal vastloopt.

Het ongeval gebeurde vanmorgen op de E403 tussen Izegem en Roeselare, in de richting van Brugge. Daarbij was een vijftal voertuigen betrokken. Eén lichte bestelwagen is getakeld, de rest kon doorrijden.

Het zorgde meteen voor een lange file: het Vlaams Verkeerscentrum meldde tot vijftig minuten vertraging. Die wachttijd is intussen wel aan het afnemen.

Op de tweede stakingsdag ondervindt het openbaar vervoer een grote impact en kozen veel mensen voor de wagen. Het zeer hoge aantal ongevallen valt op. "Dat is ook te wijten aan het slechte weer. Gisteren bereikten we ook de kaap van 300 kilometer file.", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Volgens Bruyninckx was het hoogtepunt van de spits rond 8u30 achter de rug, al maant hij automobilisten wel aan voorzichtig te blijven door het slechte weer.

De redactie

