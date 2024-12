De vele deelnemers staken duidelijk tijd en moeite in het creëren van een magische sfeer. Samen vormden de tractoren een parade van misschien wel een kilometer lang, die licht bracht in deze donkere dagen.

Dit is trouwens niet de enige lichtparade met tractoren in West-Vlaanderen: er zijn er zo’n negen in totaal. Maar wat is het nut daarvan? “Het samenkomen en feest vieren”, volgens de een. “Om ons een eens positief in het nieuws te brengen”, volgens de ander. Hoe dan ook: de sfeer zat er in en de decoraties waren talloos.