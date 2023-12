Deelnemers konden kiezen tussen een afstand van 5 kilometer of die van 10 kilometer. Victor Lenaert kwam als eerste over de meet op het kortste parcours. Speciale gast Veerle Dejaeghere was blij dat ze aanwezig kon zijn. "Ik heb daarjuist gelopen met de kinderen en dat geeft zo’n warm gevoel", aldus Dejaeghere. "Ik heb er spijt van dat ik hier nooit heb kunnen deelnemen. Ik moest altijd deelnemen aan de Cross Cup in Brussel. Dat viel op dezelfde dag."