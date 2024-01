Het shoppingweekend van 16-17 december lokte in totaal 56.000 bezoekers naar het centrum, zegt Stad Roeselare. Ter vergelijking: het drukste shoppingweekend vorig jaar (10 en 11 december 2022) lokte 41.000 bezoekers. Ook vrijdag 22 december en zaterdag 23 december waren met respectievelijk 26.000 en bijna 28.000 bezoekers absolute topdagen, volgens de stad. Vrijdag 15 december sluit met bijna 26.000 bezoekers de top 5 af. De kerstshoppingweekends zijn de drukst bezochte dagen voor Roeselare, na de Batjes.

“Kerstshopping in een gezellige feeërieke omgeving? Dat is even Roeselare. Ook dit jaar werd er een unieke kerstsfeer gecreëerd die door vele mensen gesmaakt werd”, zegt Sam Nuytten, voorzitter van vzw Shopping & Centrum Roeselare. “Een unieke aanloop naar succesvolle solden en een bruisend shoppingseizoen. En volgend jaar proberen we nog beter te doen!”