Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De kerkfabriek van Sint-Petrus en Paulus wil de dorpskerk in Elverdinge een tweede leven geven. Om te vermijden dat de kerk, zoals zoveel andere, zou sluiten, werd dit weekend een eerste grote tentoonstelling georganiseerd met 38 kunstenaars uit de regio.
“Veel kerken worden gesloten omdat ze niet meer gebruikt worden. Dat willen wij niet laten gebeuren”, zegt Hilde De Houwer van de kerkfabriek. “We hebben een prachtige ruimte, dus willen we die ook gebruiken.”
De kerk vulde zich dit weekend met schilderijen, beelden en installaties van lokale kunstenaars.
Groot succes
De kerkfabriek is verrast door het succes van de eerste expo. Ook de stad Ieper denkt na over de toekomst van haar kerken. “We hebben zestien kerken, en voor sommige onderzoeken we of er meer gemeenschapsfuncties mogelijk zijn”, zegt schepen Eva Ryde.
De erediensten blijven behouden, maar de kerk zal voortaan ook dienen als ontmoetingscentrum, met de komende weken poëzie, muziek, film en nieuwe tentoonstellingen.