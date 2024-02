Tien jaar geleden zag kenniscentrum ARhus op De Munt het levenslicht. Het betekende een nieuw begin voor de gefusioneerde Roeselaarse bibliotheken en een ontmoetingsplek waar onderzoek, mensen en ideeën voor een kruisbestuiving zorgen. Het tienjarig bestaan wordt nu gevierd met een feestweek.

Vandaag staan al heel wat activiteiten op het programma. Zo was er vanochtend de Feestbrunch in het ARhus Café, gevolgd door een interactieve voorleessessie voor kleuters in De Munt. Daar konden ze niet enkel luisteren naar een verhaal, maar mochten ze ook op zoektocht. Het initiatief trok alvast heel wat gezinnen met jonge kinderen.

Het hoogtepunt van de feestweek wordt de koorddanser die op zaterdag 24 februari tussen de bovenste verdieping van het ARhus-gebouw op De Munt en de Sint-Michielstoren zal balanceren. Roeselarenaars worden daarbij ook uitgenodigd om het gebouw van ARhus De Munt binnen te wandelen om de act van dichtbij te ontdekken.

De feestweek loopt nog tot en met zaterdag 24 februari.